De technicus die de cultuursector redde: hoe Mathieu Pinte naar de Raad van State stapte én gelijk kreeg

Dat de regering nu toch de cultuursector laat heropenen, is het werk van één man: licht- en geluidstechnicus Mathieu Pinte. Tegen de verwachting in gaf de Raad van State hem gelijk in zijn klacht. De vergelijking met David en Goliath is snel gemaakt.

“Het is een bevreemdend gevoel, al die plotse aandacht”, zegt licht- en geluidstechnicus Mathieu Pinte (37). “Mijn werk speelt zich af in de schaduw van het theater: als ik mijn werk goed doe, dan zien of horen mensen mij niet.”

Toch stapte uitgerekend deze man uit de schaduw en vocht hij voor de Raad van State de sluiting van de cultuursector aan. Pinte, uit het Waalse Genappes, had dan ook veel te verliezen. In april 2019 gaf hij zijn vaste job als technicus bij Fortyeight op om als zelfstandige te beginnen. Samen met regisseur François Dumortier en coproducent Christophe Cornet d’Elzius richtte hij bovendien zijn eigen Compagnie Sagnarelle op. De voorbije maanden hebben ze keihard gewerkt aan hun allereerste voorstelling, Demain c’était mieux, non peut-être (Morgen was het beter, of toch niet?).

LEES OOK. Cultuurarrest is les in nederigheid: hoe kan politiek een nieuw debacle vermijden?

Sowieso in het rood

Dat de voorstelling verlies zal maken, staat sinds het Overlegcomité van 3 december vast. De zaal in Auderghem waar de voorstellingen zouden plaatsvinden, kan 600 mensen een zitje geven, maar de maximale capaciteit voor culturele voorstellingen werd teruggeschroefd naar maximum 200 man per zaal. “Toen wist ik dat ik het hele bedrag er nooit uit zou krijgen”, zegt Pinte. “Maar je wil het niet op die manier laten eindigen. En iedereen moest betaald worden, die verantwoordelijkheid wou ik niet ontlopen.”

© BART DEWAELE

Een tweede klap volgde op 22 december: het Overlegcomité besliste dat de deuren van de theaterhuizen opnieuw dicht moeten. “De verslagenheid was heel erg groot. Maar nu was er ook boosheid toen bleek dat de experten dit helemaal niet hadden aangeraden”, aldus Pinte.

Kort daarop werd het gezelschap gecontacteerd door Earth Advocats. Die geloofden dat ze er een zaak van konden maken, juist omdat de regering inging tegen het advies van de experten, en volgens hen niet kon aantonen dat dit in het belang van de volksgezondheid was. En daarenboven wilden ze de zaak pro Deo behartigen.

De drie oprichters beslisten samen dat Pinte de procedure alleen zou indienen. “Aangezien ik geïnvesteerd heb, en als zelfstandige door mijn beroepsactiviteit als enige theaterspektakels mag organiseren, leek dat de advocaten het beste.” En dus zet Pinte zijn krabbel. “We moesten het proberen. In het opzetten van de voorstelling stak ik al 28.000 euro. Maar ik heb getwijfeld, ja. Als we verloren, en als de procedure als tergend werd bestempeld, was ik nog eens tussen de 700 en 900 euro kwijt. Ik heb twee kinderen, daar moet ik ook aan denken. Bovendien was ik zonder de gok van die procedure alles kwijt.”

Een waterkansje

Aanvankelijk leek het helemaal fout te gaan. “Toen het advies van de auditeur van de Raad van State negatief terugkwam, dachten we dat het voorbij was. De kans dat de Raad tégen de beslissing van zijn eigen auditeur ingaat, is zo klein.” Maar toch ging kamervoorzitster Pascale Vandernacht in tegen het advies van haar auditeur, en gaf ze Pinte gelijk. “We hebben als kleine kinderen in de lucht staan springen.”

En terwijl minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden gisteren moest aankondigen dat de overheid op haar beslissing over de sluiting van de cultuursector moest terugkomen, was Pinte samen met zijn collega’s druk in de weer de 200 toeschouwers voor de première van die avond te telefoneren: “De voorstelling gaat toch door. We beginnen om halfnegen!”