Business manager van Kim Kardashian vermoord teruggevonden

Angela Kukawski (55), business manager van verschillende sterren waaronder Kim Kardashian en Nicky Minaj, is donderdagochtend vermoord teruggevonden in de koffer van haar auto. Haar vriend, Jason Parker, werd gearresteerd.

De politie van Los Angeles heeft het lichaam van Kukawski donderdagochtend gevonden in haar auto. Volgens de autopsie werd ze gewurgd en gestoken met een mes. Haar vriend, de 49-jarige Jason Barker, is gearresteerd voor de moord. Volgens de politie werd ze vermoord in haar huis in de wijl Sherman Oaks, en zou Barker haar lichaam in de auto gestoken hebben en zo’n 50 kilometer verder gereden hebben tot Simi Valley.

De Kardahian/Jenner familie heeft in een statement gereageerd op de zaak: “Angela was de beste. Ze gaf om iedereen en maakte het onmogelijke mogelijke. Ze zal erg gemist worden en we zenden ons diepste medeleven aan haar familie en geliefden in deze moeilijke tijd.”