LeBron James rondt de kaap van 36.000 punten in de NBA en heeft tweede plek van legendarische Karl Malone bijna in het vizier

LeBron James is de derde speler in de geschiedenis van de NBA die 36.000 punten heeft gescoord. De superster bereikte deze mijlpaal met een triple-double van 32 punten, 11 rebounds en 11 assists. King James leidde Los Angeles Lakers in Houston Rockets dan ook naar de 123-132-zege. James (36) is de jongste speler in NBA die meer dan 36.000 punten scoort. Hij maakt nu officieel deel uit van de exclusieve club met 36.000 punten en voegt zich bij Kareem Abdul-Jabbar en Karl Malone.

Na zijn glansprestatie tegen Houston Rockets, waar hij notabene door de afwezigheid van onder meer Anthony Davis en Dwight Howard op de centerpositie bij de Lakers uitkwam, telt LeBron James in zijn achttiende seizoen in de NBA welgeteld 36.001 punten. King James heeft stilaan maar zeker zelfs de tweede plaats van Karl Malone (36.928 punten) in het vizier. Gemiddeld laat de viervoudige NBA-kampioen per seizoen 2.357 punten noteren. Het seizoen in de NBA is immers nog niet halfweg zodat James die tweede plek deze campagne misschien nog kan verzilveren.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Om de absolute topschutter van de NBA te worden moet LeBron James nog zeker één seizoen doorgaan. Leider Kareem Abdul-Jabbar lukte maar liefst 38.387 punten in zijn NBA-carrière. In de top 10 van de NBA All Star Scoring List staat met Carmelo Anthony (negende met tot nu toe 27.844 punten) nog één actieve speler. Anthony (37) is ploegmaat van James bij de Los Angeles Lakers.

Ook Kevin Durant rukt op In de top 25 prijkt verder nog maar één actieve speler. Dat is wel Kevin Durant van de Brooklyn Nets. De 33-jarige forward telt 24.686 punten, staat op de 24ste plaats en kan, als hij gezond blijft, de volgende jaren wel snel oprukken richting minstens de top 10.

Top 10 NBA All Time Scoring List1. Kareem Abdul-Jabbar 38.3872. Karl Malone 36.9283. LeBron James 36.0014. Kobe Bryant 33.6435. Michael Jordan 32.2926. Dirk Nowitzki 31.5607. Wilt Chamberlain 31.4198. Shaquille O’Neal 28.5969. Carmelo Anthony 27.84410. Moses Malone 27.409Vet= actieve spelers