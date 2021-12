Gary Anderson stoot door na memorabele ommekeer op WK darts, Aspinall druipt af na vernedering

Alle Belgen kunnen dan wel uitgeschakeld zijn op het WK darts, maar het prestigieuze toernooi staat niet stil. Ook op woensdag komen er heel wat toppers in actie: onder andere De Sousa en Aspinall kwamen al in actie, maar beide toptienspelers moesten het WK al verlaten. Gary Anderson had dan weer een knappe remontada in petto.

De Sousa (7) - Soutar (77): 3-4

Alan Soutar (77ste van de wereld) staat verrassend in de 8ste finales van het WK darts na een knappe overwinning tegen nummer 7 van de wereld José de Sousa. In de beslissende set trok Soutar het laken naar zich toe: 4-3 in de sets.

In de eerste leg van de partij werd het meteen duidelijk dat De Sousa misschien niet in zijn allerbeste doen was: Soutar snoepte de leg van de Portugees meteen af, en verdubbelde daarna zijn voorsprong tot 0-2. Maar De Sousa leek wakkergeschud, en begon aan een hoger niveau te darten. Soutar wist niet wat hem overkwam, miste zelf 11(!) darts voor de set, en moest de eerste set zowaar nog aan de Portugees afstaan.

Toch leek Soutar niet aangeslagen na die verloren eerste set. In set twee werd De Sousa simpel afgedroogd: 3-0 voor de Schot na een set waarin Soutar een gemiddelde boven de 104 wierp.

Ook in set 3 bleek Soutar te sterk voor De Sousa. Met 1-3 en een finish van 100 in de laatste leg mocht de Schot ook de derde set achter zijn naam schrijven: 1-2 voor Soutar!

De Sousa leek te beseffen dat het beter moest om een vroegtijdige exit op het WK darts te vermijden. Soutar kreeg in de vierde set geen schijn van een kans, De Sousa snoepte twee keer het spelletje van de Schot af: goed voor een 3-0-overwinning in set 4.

Ook in set 5 trok De Souza het laken naar zich toe, al was dat niet zonder moeite. De eerste leg werd meteen verloren, maar de Portugees herpakte zich en won alsnog met 3-2, wat ook de stand werd in de sets.

Wat volgde was een razend spannend slot van de partij. De Souza had nog één set nodig om door te stoten, maar Soutar toonde zich een erg taaie klant. In de zesde set werd het 2-3 voor de Schot, waardoor we ons mochten opmaken voor een beslissende set.

De Sousa was in het voordeel in die beslissende set, aangezien hij mocht beginnen met werpen. Maar ‘Soots’ bleek toch de sterkste te zijn en won met 1-3, waardoor er nu al een einde komt aan het WK voor het nummer 7 van de wereld.

Voor De Sousa zit het WK er al op. — © ISOPIX

Aspinall (10) - Rydz (36): 0-4

Ook voor Aspinall zit het WK darts er al op. De Brit verloot met zware 0-4-cijfers van zijn landgenoot Rydz. Daarmee sneuvelt opnieuw een speler uit de top 10 op het WK darts.

In de eerste set - waarin Aspinall mocht beginnen en dus het voordeel had - ging het meteen mis: Aspinall moest zijn eerste leg afstaan, en kwam die dreun niet meer te boven tegen een enorm sterk spelende Rydz: 1-3.

Ook in de volgende sets wilde het maar niet lukken voor Aspinall, die op zoek naar was zijn beste niveau. Set 2 bracht wel beterschap, maar Rydz gooide onwaarschijnlijk sterk. Haast geen enkele dubbel werd gemist, waardoor ook set 2 met 1-3 naar Rydz ging: 0-2 in de sets.

Het ging van kwaad naar erger voor Aspinall, die nooit in zijn spel kwam. In set 3 won hij zelfs geen enkele leg, en hij voelde de bui dan ook hangen.

Enkel een mirakel kon Rydz nog uit de achtste finales houden, maar het Alexandra Palace zag hoe Rydz sterk bleef gooien: de laatste set werd met 2-3 gewonnen. Met Aspinall sneuvelde woensdag dus al een tweede speler uit de top 10. Rydz verloor dit WK nog geen enkele set.

Gary Anderson - Ian White: 4-3

Gary Anderson wist wat hem te doen stond: winnen. Hij zou de eerste toptienspeler zijn die woensdag wél kon overleven. Maar tegen Ian White had Anderson het absoluut niet onder de markt.

In set één werd de dartslogica alvast gerespecteerd. Geen van beide darters kon een ‘opslagspelletje’ van de tegenstander afsnoepen, waardoor de eerste set naar White ging aangezien hij aan de set mocht beginnen.

Die setwinst gaf White vleugels. De 51-jarige Brit schakelde een versnelling hoger, en gaf zijn Schotse collega geen schijn van kans: 0-3 in de tweede set.

In de derde set leek het tij te keren wanneer Anderson meteen een leg afsnoepte van White. Maar de Brit herpakte zich snel, en won alsnog met 2-3 waardoor het 0-3 werd in de sets.

Een flinke mokerslag voor Anderson, die nu vier sets op een rij moest te zien winnen. Een haast onmogelijke opdracht, maar darts zou darts niet zijn als dit nooit zou gebeuren. Gary Anderson maakte de klik in zijn hoofd, en begon zich meer te focussen. De pijlen vlogen er dan ook veel beter in. In een mum van tijd stond de stand 2-3. In de zesde set leek het dan toch mis te lopen voor Anderson, maar de Schot had het geluk dat White een matchdart op dubbel 20 liet liggen. Anderson strafte de misser af, en kwam zowaar terug tot 3-3. Formidabel.

Op naar een allesbeslissende set dus. Anderson had het mentale voordeel, maar White mocht wel aan de set beginnen. Na de eerste twee spelletjes stond het 1-1, maar toen achtte Anderson de tijd rijp om nog maar eens het spelletje van White af te nemen: 1-2. Anderson maakte het in zijn eigen spelletje nadien helemaal af, goed voor een 4-3-overwinning in de sets na een fantastische comeback. Dan toch een speler uit de top 10 die weet te overleven.