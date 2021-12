Jean-Marie Dedecker rekent op BK mét toeschouwers: “Desnoods stap ik zelf naar de Raad van State”

Het Overlegcomité nam vandaag geen standpunt in over sport. In theaterhuizen is publiek opnieuw (beperkt) welkom, bij sportwedstrijden tot nader order niet. “Een aberratie”, zegt Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke, waar op 8 en 9 januari het BK veldrijden plaatsvindt. “Desnoods stap ik zelf naar de Raad van State.”

Als het zover komt, denkt Dedecker goeie argumenten op tafel te kunnen leggen: “Ik heb over die publiekskwestie veel heisa gemaakt in de Kamer. Premier De Croo heeft mij met zoveel woorden gezegd dat het veldrijden slachtoffer is van wat er in het voetbal is gebeurd. Dat is natuurlijk een non-argument. Je kan de hele klas niet straffen omdat er één stoute leerling is. Zo’n argumentatie houdt nooit stand voor de Raad van State.”

Dedecker staat er op dit moment wel alleen voor. De Belgische wielerbond zal geen klacht indienen bij de Raad van State. Die optie lag op tafel, maar bondsvoorzitter Tom Van Damme gelooft dat stille diplomatie haar werk zal doen. “Ik heb met een aantal politici contact gehad. Ik voel dat er goodwill is om tot een oplossing te komen, uiteraard mits een gunstige evolutie van de cijfers.”

“Wij proberen hen verder te overtuigen dat een volwaardige buitensport als cyclocross – waar je geen semi-overdekte structuren hebt (tribunes, red.) – toch moet kunnen organiseren met publiek. Mogelijks met een aantal limiteringen. Ik denk aan afstand houden, beperkingen in drankverbruik. Zonder daarin vooruit te lopen op de feiten.”

Om de politiek te overtuigen maakt de Bond nu een “gemotiveerd dossier” op. Idealiter leidt tot op het Overlegcomité van volgende week tot een reeks versoepelingen die toelaten dat het BK wel doorgaat met publiek. “Uiteraard is het voor crossen als Dendermonde en Heusden-Zolder al te laat”, aldus Van Damme. “We hopen dat zij in aanmerking komen voor een compensatie.”

Jean-Marie Dedecker. — © DBA

Race tegen de klok

Ook de cross in Loenhout vindt vandaag sowieso nog plaats zonder publiek. Mocht er nadien politiek groen licht komen, wordt het voor Baal (1 januari), Gullegem (4 januari) en Herentals (5 januari) een race tegen de tijd om te kunnen organiseren mét toeschouwers. “Probeer in deze periode van het jaar bijvoorbeeld maar eens politie- en brandweermensen te vinden”, zegt Christoph Impens van organisator Golazo.

Zelfs voor het BK (8-9 januari) wordt organiseren met publiek geen evidentie. “Ook daar hebben we alles reeds afgebroken”, zegt Impens. “Bovendien is het militair domein waar de cross plaatsvindt ook voor ons gesloten tot en met volgende zondag. Zeggen dat we nog een week de tijd hebben, is een iets te simpele voorstelling van de feiten.”