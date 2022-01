Wat als je huisdier hoofdpijn heeft en wat hoort er in een EHBO-kit voor kat en hond? Tips van de dierendokter

Hoofdpijn? Grieperig? Een andere vage pijn? Een aspirientje en we voelen ons vaak al snel een stuk beter. “Geef dat echter nooit aan je hond of kat wanneer die er een beetje pips uitziet”, zegt dierendokter Rob Lückerath. “Aspirine is geen geneesmiddel voor dieren. Helaas gebeurt het nog altijd dat dieren het krijgen toegediend. Voor katten is aspirine zelfs dodelijk als je het enkele dagen na elkaar geeft.”