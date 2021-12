Vlaamse ombudsvrouw over docureeks proces-De Pauw: “De belangrijkste les? Nee zeggen mag”

In de nieuwe televisiereeks “Het proces dat niemand wou”, die verschenen is op streamingdienst Streamz, doen acht vrouwen die zich burgerlijke partij stelden tegen Bart De Pauw hun verhaal. Ze vertellen voor eens en voor altijd hoe zij het proces beleefd hebben. “De belangrijkste les is dat nee zeggen oké is”, zegt Annelies D’Espallier, die als Vlaamse ombudsvrouw Gender dagelijks klachten over grensoverschrijdend gedrag behandelt.