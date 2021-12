Basket- en volleybalvoorzitters roepen politiek op tot actie na genomen coronamaatregelen: “De leefbaarheid van de clubs staat onder druk”

“De leefbaarheid van de clubs staat onder druk”, stelt Maarten Bostyn, voorzitter van de Pro Basketball League. ”Het businessmodel van het basketbal is opgebouwd rond ticketing, hospitality en sponsoring. Om dit model houdbaar te houden, hebben we publiek nodig. Onze clubs hebben overigens reeds aangetoond dat ze perfect in staat zijn om op een professionele manier wedstrijden te organiseren met respect voor de regels.”

Luc Haegemans, zijn collega bij de EuroMillions Volley League treedt hem bij: ”Aangehouden afwezigheid van publiek zorgt voor grote ongerustheid bij de clubs, voor wie spelen zonder publiek een financiële aderlating is. Indien deze situatie aanhoudt moet er ondersteuning komen op financieel vlak, want de kosten lopen door en de inkomsten vallen weg. Zo niet moeten wij zo snel mogelijk weer met publiek kunnen spelen. We zijn in deze dan ook sterk vragende partij om een gelijke behandeling van zittend indoor publiek.” ”We hebben tot nu toe de optie genomen om in dialoog te gaan om tot oplossingen te kunnen komen”, klinkt het bij general managers Marie De Clerck (volley) en Wim Van de Keere (basketbal).

”Onze clubs hebben nood aan perspectief. Beide sporten hebben vorig jaar tienduizenden euro‘s geïnvesteerd in zaal-specifieke protocollen om op een veilige manier wedstrijden te kunnen organiseren. Wij kunnen dan ook makkelijk meer dan 200 mensen op een verantwoorde manier huisvesten, daarvoor heeft de overheid vorig seizoen overigens instrumenten ontwikkeld.” ”We hebben het gevoel dat we momenteel niet gehoord worden en zien de logica niet in achter bepaalde beslissingen en ervaren deze als discriminerend en disproportioneel in vergelijking met wat in andere sectoren wel nog kan. In die zin gaan we het arrest van de Raad van State alleszins analyseren en dan bekijken wat de opties zijn”, besluit Maarten Bostyn.