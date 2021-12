Het is opnieuw een zwarte dag voor de aanhangers van een democratisch Hongkong. Na een inval van honderden agenten op de redactie, en na huiszoekingen en arrestaties ziet de prodemocratische nieuwssite Stand News zich genoodzaakt de boeken toe te doen. Er zijn nog amper onafhankelijke media over in de stad, die steeds meer gebukt gaat onder het juk van China.