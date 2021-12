Op nieuwjaarsdag gaat in het Saoedische Jeddah de Dakar van start. De enige Limburgse deelnemer is Igor Bouwens, die als fietser de Ronde van Frankrijk voor amateurs won en daarna ook successen kende in de motorcross. Samen met Lommelaar Ulrich Boerboom en de Senegalese Syndiely Wade mikt hij in zijn eerste Dakar op de top tien bij de vrachtwagens.