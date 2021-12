Feyenoord rouwt na overlijden van publiekslieveling Christian Gyan: “We verliezen een fantastisch mens”

Christian Gyan, voormalig speler van Feyenoord, is op 43-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn biograaf Michel van Egmond aan de Telegraaf bevestigd. De Ghanees was al ongeneeslijk ziek.

Gyan stond tussen 1997 en 2007 onder contract bij Feyenoord en groeide uit tot een cultheld in de Kuip. Tijdens de gewonnen UEFA Cup-finale van 2002 speelde hij negentig minuten mee tegen Borussia Dortmund. Gyan speelde behalve voor Feyenoord ook voor Excelsior, de Finse clubs Turku en RoPS en Wrexham (Wales). In 2010 zette de 23-voudig Ghanese international een punt achter zijn profcarrière.

Gyan niet vergeten in Rotterdam

Dat Gyan een heldenstatus verwierf en ook na zijn spelerscarrière niet werd vergeten in Rotterdam, bleek wel nadat in het boek ’King’ van Van Egmond over Gyan bekend werd dat het levensgeluk van de publiekslieveling op verschillende manieren werd bedreigd. Daarop besloot een aantal Feyenoord-supporters een inzamelingsactie op te zetten. Ook Feyenoord zelf steunde dit initiatief, door haar deel van de opbrengsten van de verkoop van het boek in zijn geheel af te staan aan Gyan.

De Ghanees, die na zijn tijd als voetballer ook aan de slag ging in de Rotterdamse haven, kreeg voorafgaand aan de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen NAC Breda in september 2017 een cheque overhandigd met een bedrag van 35.500 euro. Vanaf het veld zag hij tevens hoe vanaf de tribune aan de noordzijde een groot spandoek werd onthuld, met hierop een beeltenis van zichzelf en de treffende tekst ’Eens een Feijenoorder, altijd een Feijenoorder’.

Hoop op genezing

Begin deze maand sprak Gyan op Facebook nog de hoop uit te kunnen genezen. “Goedenavond, mijn vrienden, er circuleert nieuws over mijn huidige situatie zonder mijn toestemming. Ik ben hier echter om aan te kondigen dat, zoals jullie allemaal weten, ik al een tijdje ziek ben. Maar ik voel me goed en ik ga niet dood!”, schreef hij vier weken geleden.

“Dus alsjeblieft, er is geen reden tot paniek. Ik heb respect voor de dokters, maar jullie kennen me allemaal: ik ben een gelovige man. Daarom geloof ik dat de dingen beter zullen worden. Wat onmogelijk is vanuit een menselijk perspectief, is mogelijk bij God. Dus alsjeblieft, bid voor me dat ik beter word. Bedankt allemaal, mijn vrienden.”

Feyenoord heeft inmiddels een reactie gegeven op het trieste nieuws. “Rust zacht, Christian Gyan. We zullen je nooit vergeten…”