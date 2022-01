Van chili con Cara tot pasta Carabonara: het kookboek vol recepten met de keizer van de huismerkbieren

Oké, nu zit u nog met uw gedachten bij champagne en kreeft. Maar zodra die feestdagen voorbij zijn, gaan we terug naar het echte leven. Mogelijk met de vinger op de knip om die dure feesten letterlijk en figuurlijk te verteren. Het perfecte moment dus om te testen of je ook lekker kookt met budgetbier in plaats van met een goeie trappist. En dan hebben we het over Cara Pils ofwel de keizer van de huismerkbieren. 4,41 euro tel je neer voor een bak en nu is er ook een kookboek met Cara-recepten. Bedacht door een arts in opleiding. Dus zit het boek ook vooral in de studentikoze sfeer.