De telefoon stond roodgloeiend bij cinema The Roxy Theatre in Beringen. Allemaal mensen die willen weten of ze opnieuw films kunnen komen bekijken. — © Zahra Boufker

Lommel/Hasselt/Beringen/Sint-Truiden

Alle Limburgse cinema’s heropenen deze week hun deuren. The Roxy Theatre in Beringen beet vandaag al de spits af, de rest volgt later deze week. Op culturele voorstellingen is het wellicht nog iets langer wachten.