Eens iets anders om te klinken: onze wijnkenner laat de champagne links liggen en kiest andere nieuwjaarsbubbels

Januari? Receptiemaand! Toosten op het nieuwe jaar met familie, vrienden of kennissen. En daar hoort uiteraard een glas bubbels bij. Champagne laten we deze keer links liggen. Omdat die vooral op oudejaarsavond gretig gekraakt wordt. En omdat er best enkele fraaie alternatieven zijn die even gretig gesmaakt zullen worden. Wij trokken naar Frankrijk, Spanje en Italië.