De finale van ‘Snackmasters kerst’ is de laatste in een rijtje kerstspecials op VTM. Erik Goossens en Bieke Ilegems nemen het op tegen Sergio en Sam Gooris. Die laatsten zijn nog altijd verbaasd dat ze in de finale beland zijn. Want ook de laatste wedstrijd verloopt niet zonder slag of stoot: Sergio laat zijn mengsel om ijs te maken aanbranden.