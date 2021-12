Veldrit in Loenhout gaat door zonder publiek, wat er ook wordt beslist: “Praktisch niet meer haalbaar om alles in orde te krijgen”

Zelfs al zorgt het overleg tussen de Wielerbond en de overheid straks voor witte rook inzake het toelaten van publiek, de Azencross in Loenhout zal sowieso geen publiek toelaten. En ook over de volgende crossen wordt nog getwijfeld of het praktisch haalbaar is om de fans toe laten.

Organisatiebureau Golazo is het grootste slachtoffer van de recent uitgevaardigde verstrengde maatregelen. Met Loenhout, Baal en Herentals staan op zeven dagen drie manches van de X2O Badkamer Trofee op het programma. “Loenhout morgen zal alvast zonder publiek doorgaan”, bevestigt Christoph Impens. “Dat is zo al met de burgemeester besproken. Het is praktisch immers niet meer haalbaar om alles in orde te brengen. En dat heeft meerdere redenen: politie en brandweer optrommelen is haast onmogelijk, alle vrijwilligers zijn afgezegd, er zijn geen inkomposten, alles wat voor de catering klaarstond is opnieuw afgebroken. De eerste wedstrijd morgen start bovendien om 9u ’s ochtends. Dat zegt genoeg.”

Voor de wedstrijd van zaterdag in Baal is nog geen beslissing genomen maar ook daar wordt het aartsmoeilijk om alles geregeld te krijgen. “Omwille van dezelfde problemen. Probeer nog maar eens politie en brandweer op te trommelen voor 1 januari. Het is gewoon een vervelende periode om mensen te vinden. Herentals (5 januari, red) lijkt haalbaar maar ook daarvoor zal iedereen zijn stinkende best moeten doen. Dat geldt zelfs voor het BK in Middelkerke (8-9 januari, red). Ook daar hebben we alles reeds afgebroken en is het militair domein gesloten, ook voor ons, tot en met volgende zondag. Zeggen dat we nog een week de tijd hebben, is een iets te simpele voorstelling van de feiten.”