Levengevaarlijk rijgedrag in Mol: wegpiraat filmt roekeloze rit en plaatst beelden zelf online

Op YouTube is een video opgedoken van een roekeloze chauffeur die zichzelf filmt terwijl hij met zijn wagen, een BMW M4, aan een zeer hoge snelheid door de straten van Mol raast. Op de beelden is te zien hoe de jongeman meerdere levensgevaarlijke slipbewegingen maakt.

De jonge kerel beweert onder de video dat de beelden werden opgenomen in Mexico, terwijl duidelijk te zien is dat het om de Kempense gemeente Mol gaat. In het begin van het filmpje scheurt de wegpiraat met zijn bolide ter hoogte van de Keirlandse Zillen om vervolgens als een gek te driften over het stationsplein. Daarna rijdt hij via de Jakob Smitslaan, Peerdskerkhof en Korenbloemstraat naar de Nieuwstraat. Vanaf dan gaat de snelheid pas echt de hoogte in. Even vlamt hij zelfs over het tegenliggende baanvak waarna hij weer enkele keren stevig drift.

De man steekt hierna de Zuiderring over en vervolgt zijn dollemansrit in de Hemelrijkstraat en Kruisven/Heidehuizen. Ter hoogte van woonzorgcentrum Hemelrijck verliest hij een ogenblik de controle over het stuur. De handgebaren die hij daarbij maakt, spreken boekdelen: dit was op het nippertje. Daar houdt het niet bij op. Aan het Schooltje van de Hei blijft hij het gaspedaal stevig induwen en showt hij zijn volgers wat hij allemaal kan. Op het einde racet hij vrolijk verder over de smalle plattelandswegen.