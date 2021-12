Omwonenden klagen over geluidsoverlast van padel-marathon voor goede doel in As

Na klachten van geluidsoverlast door de padel-marathon in de Vennekenslaan in As heeft de politie Carma tijdens een tweede interventie om 00.30 uur samen met de organisatie beslist om de muziek uit te zetten. Een handvol omwonenden stoorde zich aan de muziek tijdens een week- en werkdag.

De gemeente had een vergunning afgeleverd voor de padel-marathon ten voordele van Kom op Tegen Kanker. De omwonenden kregen ’s morgens een briefje in de bus dat er mogelijk geluidshinder zou zijn door het evenement voor het goede doel. Toch waren er enkele omwonenden die zich stoorden aan ‘loeiharde’ muziek rond 20 uur, en ook nadien. Na telefoontjes naar de politie gingen agenten rond 23 uur naar de padelclub met het verzoek de muziek stiller te zetten. Doordat er nadien nog een paar klachten kwamen, heeft de politie om 00.30 uur samen met de organisatie beslist om de muziek stil te zetten.

Burgemeester Tom Seurs (Voluit) van As beseft dat elk evenement tot enige hinder kan leiden en dat er altijd mensen zijn die zich eraan storen. In dit geval geeft hij toe dat het misschien ongelukkig is dat de goede-doelenactie op een weekdag was.

maw