Ploegmakker van Greg van Avermaet heeft zinnen gezet op WK veldrijden

Venturini drie jaar geleden in Leuven. — © BELGA

Clément Venturini, ploegmakker van Greg van Avermaet bij AG2R-Citroën, keert deze winter terug naar zijn oude liefde: het veldrijden. Hij gaat vijf veldritten rijden met als apotheose het WK in Fayetteville.

Clément Venturini komt uit het veldrijden, maar focuste zich de jongste tijd louter op de weg. De voorbije jaren nam hij niet meer deel aan veldritten met naam, afgezien van het Frans kampioenschap. Dat schreef hij totaal vijf keer achter zijn naam.

De Fransman laat zich nu inspireren door Wout van Aert en Mathieu van der Poel en wil voor het eerst sinds lang nog eens een cyclocrosprogramma rijden. Zijn ploeg AG2R heeft dat bekend gemaakt. Venturini zal de wereldbekers van Hulst, Flamanville en Hoogerheide rijden met tussendoor het Frans kampioenschap in Lievin. Het sluit de campagne af met het WK in Fayetteville op 30 januari.

“Het doel is om plezier te hebben en door te gaan tot het WK, als mijn niveau tenminste hoog genoeg is”, zegt de Franse renner aan L’Equipe. “Ik heb het veldrijden aan de kant geschoven, maar ik mis de adrenaline. Wout van Aert en Mathieu van der Poel hebben me doen inzien dat je in de winter kunt cyclocrossen zonder nefaste gevolgen voor het wegseizoen.”

Op de weg won Venturini onder andere twee etappes in de Ronde van Oostenrijk en het eindklassement van Vierdaagse van Duinkerke.