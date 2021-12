Toon Aerts wil in Loenhout leiding in X2O-Trofee verstevigen: “Drassig parcours in voordeel van Wout van Aert”

Toon Aerts beseft dat winnen moeilijk wordt in Loenhout, hij focust op het verdedigen van zijn klassement in de X2O-trofee. — © Geert De Rycke

Denise Betsema voert de klassering aan bij de vrouwen. Grote afwezige in Loenhout is Mathieu van der Poel, de laatste winnaar van deze Azencross in 2019. Vorig jaar trokken de organisatoren een streep door hun veldrit vanwege de coronapandemie

“Ik ben gisteren al eens gaan piepen op het parcours. Het ligt er nu al heel lief bij. Behoorlijk drassig en dat kan enkel en alleen maar in het voordeel spelen van ene Wout van Aert”, stelde Toon Aerts. “Deze Azencross is een wedstrijd die ik maar al te graag op mijn palmares wil zetten, maar dat zal wellicht niet voor morgen zijn. Vorig jaar was er geen cross door corona en het jaar daarvoor moest ik forfait geven omdat ik toen opgezadeld zat met enkele gebroken ribben”.

Toon Aerts voert het klassement van de X2O Badkamers Trofee aan met een voorsprong van 43 seconden op Eli Iserbyt en 4’21” op de Nederlander Corné van Kessel.

“De start zal heel belangrijk zijn”, aldus Aerts. “Ik wil immers seconden sprokkelen in de tussensprint en zo al wat meer afstand nemen op de concurrentie. Het is af te wachten hoe Wout van Aert aan deze cross begint. Gaat hij meteen voluit, dan zal het lastig worden om zijn wiel te volgen. Ik mag me dan niet vergalopperen zoals ik deed in Heusden-Zolder. Ik geraakte daarop heel moeilijk in mijn ritme. Na de wedstrijden in Dendermonde en Heusden-Zolder hebben we toch wat kunnen recupereren. Dat is best wel nodig in deze zware periode met voor mij de opeenvolging van de Azencross, de GP Sven Nys in Baal en Herentals Crosst op 5 januari. Ik laat daarom de cross van Gullegem (4 januari) schieten, zeker met mijn klassement in de X2O Badkamers Trofee in het achterhoofd.”

Bij de vrouwen telt Denise Betsema 1:33 voorsprong op Lucinda Brand en 1:41 op Ceylin del Carmen Alvarado. (belga)