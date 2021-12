Kilde pakt derde zege op rij in Super-G

Aleksander Aamodt Kilde heeft de Wereldbekermanche Super-G in het Italiaanse Bormio op zijn naam geschreven. De 29-jarige Noor haalde het in 1’27”95 voor de Oostenrijkers Raphael Hasser (+0.72) en Vincent Kriechmayr (+0.85). Voor Hasser was het zijn eerste podium in de Wereldbeker.

De Zwitserse Wereldbekerleider Marco Odermatt werd tegenvallend achtste, op 1”43. In de tussenstand van de algemene Wereldbeker is Kilde tweede, op 276 punten van Odermatt.

Voor de Noor, winnaar van de kristallen bol in 2020, was het zijn derde Wereldbekerzege op rij in de Super-G. In totaal is het zijn vierde Wereldbekeroverwinning dit seizoen, de tiende in zijn hele carrière.

Donderdag staat er opnieuw een Super-G op het programma in Bormio. (belga)