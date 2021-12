Een coronaprocedure opstellen voor je bezoek zoals Oprah Winfrey? “Toon lef om dat moeilijke gesprek te voeren”

Het voorbeeld van hoe je moet omgaan met de coronamaatregelen, is misschien wel Oprah Winfrey. De presentatrice past een hele procedure – zelf noemt ze het een policy – toe voor wie haar wil bezoeken. Het neemt zelfs zo’n proporties aan dat haar beste vriendin Gayle King het feestje van haar eigen kleinkind in het huis van Winfrey niet kon bijwonen. Verstandig of overdreven? Experts: “Ga niet nodeloos in aanvalsmodus.”