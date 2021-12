Kortsluiting in elektriciteitscabine: 500 gezinnen in As paar uur zonder stroom

Zo’n 500 gezinnen in As hebben woensdagnamiddag enkele uren zonder stroom gezeten door een kortsluiting in een elektriciteitscabine. De kortsluiting was het gevolg van een defecte transformator. Een explosie in de hoogspanningscabine schrikte de buurt rond 14 uur op.

As

Door de explosie werden enkele bakstenen uit de muur geblazen van de cabine op de Steenweg in As. Er kwam ook rook uit het gebouw. De brandweer snelde toe. Blussen hoefde niet maar de brandweermannen deden wel het nodige om de situatie veilig te stellen. Netbeheerder Fluvius heeft herstellers uitgestuurd. “Na een goed uur konden we de meeste mensen weer van spanning voorzien”, zegt woordvoerder David Callens van Fluvius.

© Tom Palmaers

Vooral de bewoner van de Bilzerweg, Haagdoornstraat, Berkenstraat, Zonnelaan en de Steenweg hadden geen elektriciteit sinds 14 uur. “De oorzaak van de kortsluiting is een spontane reactie op een defecte transformator. Het zal enige tijd duren vooraleer alles is hersteld. Voor één straat voorzien we een noodoplossing met stroomgeneratoren”, zegt Callens.

Enkele bewoners vreesden al dat ze de feestdagen zonder stroom zouden moeten doorbrengen. “Een bedrijf levert generatoren op diesel. Die blijven draaien tot het defect is hersteld en we de bewoners weer kunnen omschakelen naar de cabine.”

maw