Telefoon stond vanmiddag roodgloeiend van mensen die wilde weten of de cinema heropende — © Zahra Boufker

Beringen

Het overlegcomite komt vandaag weer samen nadat de Raad van State dinsdag de sluiting van de cultuursector had geschorst. Hoogstwaarschijnlijk zullen ze beslissen dat cinema- en concertzalen terug open kunnen. Bioscoop The Roxy Theatre in Koersel bij Beringen wacht het overlegcomité niet af en opende woensdagnamiddag de deuren.