Gert Robijns krijgt prestigieuze expo in Japan

Kunstenaar Gert Robijns uit Borgloon maakt naam in Japan met zijn resetproject. De Japanse kunstenaar Yutaka Sone liet zich door Robijns inspireren om een oude steengroeve een volledig nieuwe bestemming te geven. Hij doet dat onder andere door de Reset Mobiel van Gert Robijns op te bouwen op de top van de groeve, waarna internationale kunstenaars naar Japan kunnen komen om hun ding te doen. Vanuit het thuisfront maakt Gert Robijns aquarellen van het project die later ook tentoongesteld zullen worden in Japan. Ondanks corona is het volgens Robijns dus toch mogelijk voor kunstenaars om internationaal samen te werken.