Helft volwassen Vlamingen kreeg al boosterprik

Op de totale Vlaamse bevolking gaat het om 40 procent. Vlaanderen is daarmee de op drie na snelste vaccinator in Europa, stelt Beke, na IJsland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. “Vaccineren is een noodzakelijke voorwaarde om deze pandemie te bestrijden en we zijn alvast goed op weg om die voorwaarde te vervullen”, tweet de minister.

Volgens de cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano hebben intussen iets meer dan 4 miljoen Belgen een boostervaccin gekregen, goed voor 36 procent van de bevolking.

