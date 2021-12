OVERZICHT. Cultuursector mag opnieuw openen, doen ze dat ook meteen? Wie opent wanneer?

Dinsdag schorste de Raad van State de sluiting van de cultuursector, wat wil zeggen dat theaterhuizen en bioscopen opnieuw de deuren mogen openen sinds ze zondag moesten sluiten. De heropening is wel nog onder voorbehoud van de beslissing van het Overlegcomité en de publicatie van het Koninklijk Besluit, maar dat lijkt nu een detail. Heel wat cultuurinstellingen zijn dan ook al in volle voorbereiding van een heropening. Al kan ook niet iedereen meteen weer aan de slag.

THEATER

• In Antwerpen gaat het Fakkeltheater vanaf zondag opnieuw de deuren openen. “We willen de reeks voorstellingen van ‘Kerstekinderen’ zo snel mogelijk hervatten”, zegt directeur Sam Verhoeven. “De voorstellingen die deze week geannuleerd waren, verplaatsen we naar februari.”

Dat de heropening ‘pas’ op zondag wordt gepland, komt volgens Verhoeven omdat er weer heel wat praktische zaken moeten worden geregeld. “We moeten mensen die te horen hadden gekregen dat hun voorstelling alweer was uitgesteld, bellen om te zeggen dat ze nu toch kunnen komen kijken op de oorspronkelijke datum”, zegt hij. “Het gaat om 200 mensen per dag want de voorstellingen waren uitverkocht. Maar we zijn uiteraard blij dat we opnieuw aan de slag kunnen.”

• Opera Ballet Vlaanderen overlegt nog om de reeks voorstellingen van “La Bohème” zo snel mogelijk te hernemen. Voor de voorstellingen die nog in Antwerpen gepland stonden tot en met 31 december is het meer dan waarschijnlijk te laat, maar mogelijk kan de reeks die vanaf 8 januari gepland stond in Gent wel doorgaan.

• Nog in Antwerpen herneemt Toneelhuis woensdagavond al in de Bourla de voorstelling “The Sheep Song” van FC Bergman voor een publiek van 200 personen. Ook donderdagavond staat het stuk nog gepland. “We zijn na de beslissing van de Raad van State gisteravond meteen beginnen rondbellen”, zegt woordvoerster Leen Van de Put. “Iedereen staat te trappelen om weer te beginnen.”

BIOSCOPEN

• Kinepolis zal pas op 1 januari opnieuw de deuren openen. Dat maakte de keten woensdag zelf bekend. “We hadden net alles in gereedheid gebracht voor de sluiting en nu zijn we weer volop voorbereidingen aan het treffen voor een heropening”, zegt woordvoerster Anneleen Van Troos. “Het is niet zo eenvoudig dat we gewoon het licht weer kunnen aandoen.” Onder meer het personeel moet weer gemobiliseerd worden. Een ware rollercoaster is het, volgens Van Troos. “We gaan opnieuw aan de slag met personeelsplannning, programmatie, ticketverkoop, enzovoort.”

Wat precies de financiële impact is van de kortstondige sluiting, kan de woordvoerster niet zeggen. “We kunnen daar geen getal op plakken. Maar de kerstvakantie is voor ons een topperiode, dus het is wel jammer dat we een aantal dagen hebben moeten sluiten”, zegt ze. “We hopen op stabieler vaarwater de komende tijd.”

• UGC, de op een na grootste bioscoopketen in België, verwelkomt vanaf morgen weer bezoekers in zijn cinema’s. Dat laat het bedrijf weten op Facebook. In de loop van de dag zal de programmatie weer worden aangevuld op de website.

• Niet alleen de Antwerpse theaterzalen, ook verschillende stadscinema’s bereiden een heropening voor. Cinema Cartoon’s achter het stadhuis deed dat dinsdagavond al meteen, Cinema Lumière in Antwerpen én Mechelen heropent woensdag en De Cinema (van De Studio) op het Antwerpse Zuid zet alles in het werk om vanaf donderdag weer open te gaan.

• Cinema ZED in Leuven doet zijn deuren opnieuw open op 1 januari. De tweede vestiging van Cinema ZED, in Hasselt, heropent op 2 januari. De zalen daar zijn sowieso enkel open op zondagen, maandag en dinsdagen. “We willen met een frisse start het nieuwe jaar inzetten”, zegt Maxime Vangompel van Cinema ZED. “Nu al opnieuw openen zou ook niet haalbaar zijn: we moeten de programmatie weer voorbereiden. Vanaf januari is iedereen weer welkom. We verwachten wel dat we met capaciteitsbeperkingen rekening zullen moeten houden.”