Nederlandse minister roept opnieuw op niet te winkelen in België en Duitsland

De minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge doet opnieuw een dringende oproep om niet te gaan winkelen in België of Duitsland, waar de detailhandel en horeca wel gewoon open zijn. “Als het in Nederland niet verstandig is in winkelstraten te lopen, is het dat in Antwerpen ook niet en in Aken ook niet.”

De Nederlandse regering besloot een week voor kerst tot een harde lockdown om te voorkomen dat de zorg overspoeld wordt door een nieuwe golf coronagevallen als gevolg van de besmettelijkere omikronvariant van het virus. Daarmee heeft Nederland veel harder ingegrepen dan buurlanden.

De afgelopen dagen trokken Nederlanders op grote schaal de grens over om toch wat leuks te kunnen doen. Het leidde tot files en overvolle treinen richting met name België. De Jonge zegt begrip te hebben voor mensen die dat doen. “Maar het is toch niet verstandig. Blijf gewoon thuis.”