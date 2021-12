Sfeerwandeling in Elen

Twee plaatselijke verenigingen, KWB-Elen en Elvoc-Elen, organiseerden een perfecte sfeerwandeling doorheen de dorpskern. In november startten onder impuls van de plaatselijke volleybalclub Elvoc-Elen verkennende gesprekken om een sfeervolle wandeling te organiseren in Elen met het opzet om terug leven te brengen in het dorp. KWB-Elen nam de uitgestoken hand dankbaar in ontvangst.Één week vooraf werd definitief beslist dat de sfeerwandeling met de huidige coronamaatregelingen kon plaatsvinden. Er werd van gedachten gewisseld en handen werden uit de mouwen gestoken. De uitnodigingen werden in alle brievenbussen gestopt en alle sociale media werden bestookt om dit evenement bekend te maken. Met succes! Niet minder dan 175 mensen kwamen opdagen om te genieten van de verschillende standjes. Aan de mooi versierde kraampjes konden de wandelaars genieten van pannenkoeken, een jenever, warme choco, worstenbroodjes of souvlaki. De kerstman deelde iets lekkers uit aan de kinderen. Verlichte pijltjes brachten de bezoekers veilig naar het eindstation waar in openlucht nog werd genoten van een drankje in gezellige kerstsfeer. Een mooi initiatief dat zeker geslaagd mag genoemd worden. Zeker een dank aan de vele vrijwilligers die dit evenement hielpen dragen.