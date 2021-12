De gezichten achter de wet: “Betrouwbaarheid speekseltests ligt rond 90 procent”

Hasselt

In De gezichten achter de wet stellen we het Limburgs parket aan u voor, via de verschillende secties en een aantal magistraten. In dit deel: de sectie Verkeer. Zij zagen in 2020 hoe voor het eerst meer bestuurders onder invloed waren van drugs dan alcohol. “Niet enkel partydrugs. Mensen gebruiken om uiteenlopende redenen. Ze nemen pillen om de dag door te komen of roken een joint om de rugpijn weg te nemen”, vertelt Anja De Schutter.