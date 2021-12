Dit populaire ninetieskapsel is terug van weggeweest en deze sterren droegen het toen al

Herinnert u zich nog de videoclip van Torn van Natalie Imbruglia? Dan weet u vast ook nog dat niet alleen het lied maar ook haar kapsel al snel de harten veroverde. Kenners spreken over een bixie cut, een combinatie van twee bekende haarstijlen. En het goede nieuws: het kapsel is helemaal terug van weggeweest.

Voor je de bixie kunt begrijpen, moet je eerst weten wat de twee klassiekers – een pixie en een bob – afzonderlijk inhouden. “De pixie cut is een ultrakort kapseltje waarbij de voorkant vaak iets langer wordt gedragen dan de achterkant. Meestal zijn de oren helemaal vrij, maar de term is vrij breed. Er bestaan ook varianten waarbij het haar in piekjes over de oren wordt geknipt voor een meer nonchalante toets”, zegt BV-kapper Jochen Vanhoudt. “Bij een bobkapsel wordt al het haar op één lijn geknipt, vaak op kinlengte, naar het voorbeeld van Vogue-hoofdredactrice Anna Wintour”, vervolgt Vanhoudt. Vaak komt het in combinatie met een pony. Het kapsel kan ook heel kort zijn à la Jommeke. “De hele korte versies passen goed samen met een undercut. Dat is een stukje afgeschoren haar in de nek.”

Natalie Imbruglia — © YouTube

Hét voorbeeld van deze snit? Misschien wel Natalie Imbruglia. De Australische zangeres scoorde in de jaren negentig een monsterhit met Torn en al snel dook haar kapsel ook in het straatbeeld op. Maar zij was lang niet de enige bekende die koos voor het ‘korte kopje’.

Victoria Beckham

Lang voor ze een mode-imperium opbouwde, was Victoria Beckham lid van de immens populaire Spice Girls. Maar ze stond niet alleen achter de microfoon, af en toe liep ze ook eens een modeshow mét warrige lokken.

Victoria Beckham als model voor Maria Grachvogel — © REUTERS

Meg Ryan

Geen monsterhit maar wel een kaskraker. Samen met Tom Hanks schitterde actrice Meg Ryan in de film You’ve got mail uit 1999. Ook de blondine koos toen voor een bixie en het stond haar beeldig.

Meg Ryan in ‘You’ve got mail’ — © YouTube

Halle Berry

Over naar die andere succesvolle film, Die another day. Als bondgirl schitterde Halle Berry niet alleen toen ze verleidelijk uit de zee kwam. Ook tijdens de klassieke persconferenties behield ze haar vurige kapsel.

Halle Berry in ‘Die another day’ — © AP

Cameron Diaz

Ook haar collega Cameron Diaz was in de jaren negentig en tweeduizend meer dan eens te zien op het witte doek. De blondine, gekend om haar ravissante glimlach, koos ook voor een kortere coupe. En voor een andere haarkleur.