Overpelt

Al van in 1953 is ’t Pelterke in hartje Overpelt een begrip in Noord-Limburg en omstreken. De bekende speeltuin met cafetaria, vergader-, feestzalen en bivakplaats gaat een nieuw hoofdstuk aansnijden met de verbouwing van de cafetaria annex biljartzaal. Die worden in een moderner jasje gestoken.