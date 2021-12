John Terry keert terug bij Chelsea om de jeugd beter te maken

Chelsea heeft bekendgemaakt dat clubicoon John Terry terugkeert naar de Blues. Terry gaat een adviserende rol op zich nemen in de jeugdacademie.

De voormalige verdediger wil de ervaring die hij opdeed tijdens zijn spelersloopbaan van twintig jaar bij Chelsea en zijn recente periode als assistent bij Aston Villa overbrengen naar de jeugd. Hij gaat part time aan de slag bij de club.

Terry kwam in 1995 als veertienjarige jongen toe op Stamford Bridge. Hij zou er nagenoeg zijn hele spelerscarrière blijven en 717 optredens maken in het eerste elftal. Meer dan 500 wedstrijden lang was hij kapitein. Terry won met de Blues vijf landstitels en de Champions League.

De verdediger sloot zijn spelerscarrière in het seizoen 2017-2018 af bij Aston Villa. Vervolgens werd hij assistent onder hoofdcoach Dean Smith. Afgelopen zomer verliet hij de club na drie seizoenen als T2. (belga)