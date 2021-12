Jada Pinkett Smith laat haar kale hoofd zien: “Alopecia en ik zijn nu vrienden”

Jada Pinkett Smith heeft haar haaraandoening omarmd. De actrice heeft op Instagram een video geplaatst waarin ze te zien is met een volledig kaal hoofd. “Nee, ik heb geen neurochirurgie ondergaan, het is maar alopecia.”

De vrouw van Will Smith plaatste een openhartige boodschap op Instagram. “Op dit punt kan ik ermee lachen. Jullie weten dat ik al een hele tijd last heb van alopecia (een haaraandoening waarbij je gedeeltelijk kaal wordt, red.). En plots op een dag … kijk naar mij.” Ondertussen wijst de actrice naar haar kale hoofd. “Het is een beetje moeilijk om dit te verstoppen. En daarom dacht ik: ik deel het gewoon met jullie. Op die manier moet niemand zich vragen stellen.”

Ze verwijst in de video ook naar haar moeder. “Zij gaat me een kroon maken met wat edelstenen om op mijn hoofd te zetten. Dat is wat mama’s nu eenmaal doen.” In de tekst bij de video stelt ze ook nog even haar fans gerust: “Ik onderging geen neurochirurgie. Het is gewoon … alopecia en ik zijn nu vrienden.”