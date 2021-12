Canadese Club Brugge-aanwinst Tajon Buchanan strijkt woensdag neer in België en hij is nu al miljoenen waard

Nét op tijd weggeplukt afgelopen zomer, en nu al een pak meer waard dan de 6,3 miljoen euro die Club toen voor hem neertelde. Woensdag landt Tajon Buchanan (22) in België – als corona en de sneeuwstormen in Canada het toelaten. Eindelijk, denken ze bij Club. Want het goudhaantje van de MLS komt om naam te maken in Europa, naar het lichtend voorbeeld van zijn goede vriend Jonathan David.