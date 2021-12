Daniel Radcliffe onthult liefdesbriefje dat hij schreef naar (veel oudere) Harry Potter-collega

Daniel Radcliffe, bekend geworden door zijn rol in en als Harry Potter, was stiekem verliefd op een collega. Hij schreef de veel oudere actrice zelfs een liefdesbriefje. “Was ik maar tien jaar eerder geboren.”

Om de twintigste verjaardag van de eerste Harry Potter-film te vieren, praatten de hoofdrolspelers Daniel Radcliffe (32), Emma Watson (31) en Rupert Grint (33) openhartig over het reilen en zeilen achter de schermen van de wereldberoemde franchise. “Ik voel me zo gelukkig dat ik sta waar ik sta in het leven en het leven leid dat ik nu heb. Dat was allemaal niet mogelijk geweest zonder Harry Potter. Het waren tien prachtige jaren”, zei Radcliffe, die in Harry Potter en de Steen der Wijzen debuteerde als jonge tovenaar. Watson was net 11 toen de eerste film uitkwam. Radcliffe was 12 en Grint was 13.

Radcliffe kwam ook met een opvallende onthulling. Hij vertelde dat hij tijdens de opnames van de films verliefd werd op Helena Bonham Carter, nu 55, die in de films de rol van de heks Bellatrix Lestrange vertolkte. Radcliffe las ook een briefje voor dat hij ooit naar de actrice schreef. “Liefste HBC, het was een genoegen om je co-ster en ook onderzetter te zijn, aangezien ik altijd je koffie vasthield. Ik hou echt van je en ik wou dat ik tien jaar eerder was geboren, zodat ik misschien een kans maakte bij je.”

Helena Bonham Carter en Daniel Radcliffe — © © The Hollywood Archiv

Helena Bonham Carter zelf, maar ook Ralph Fiennes, Robbie Coltrane en Gary Oldman zijn enkele van de andere sterren die verschijnen in de Sky Max-reünieshow ‘Harry Potter 20th Anniversary — Return To Hogwarts’. De show wordt op 1 januari uitgezonden.

