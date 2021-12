Teken aan de wand? Djokovic geeft forfait voor voorbereidingstornooi op Australian Open

Al een tijdlang rijst de vraag of Djokovic zal deelnemen aan de Australian Open. — © AFP

Novak Djokovic zal niet deelnemen aan de ATP Cup, een toernooi voor landenteams van 1 tot en met 9 januari in Sydney. Het forfait van de Serviër voor de ATP Cup doet extra vragen rijzen over zijn deelname later volgende maand aan de Australian Open (17-30 januari).