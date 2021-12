5 jaar geleden werd Michelle veroordeeld voor de dood van haar zoontje: nu is ze weer vrij

De hoogste rechtbank in New Jersey heeft dinsdag de veroordeling van Michelle Lodzinski verworpen. De vrouw was in 2016 veroordeeld tot een celstraf van dertig jaar voor de moord op haar toen 5-jarig zoontje.

Pas in 2016 werd Lodzinski schuldig bevonden aan de moord op Timothy Wiltsey, haar 5-jarige zoon die in 1991 verdween. De verdwijning van de jongen is een van de beruchtste zaken van de streek. Volgens de vrouw raakte de jongen spoorloos tijdens een plaatselijk carnaval, maar de speurders dachten er anders over.

De toen alleenstaande moeder werd van bij het begin als hoofdverdachte beschouwd omdat er verschillende tegenstrijdigheden opdoken in haar verklaringen. Zo vertelde ze de politie dat ze haar zoon even alleen had gelaten om een frisdrankje te halen, maar op een ander moment vertelde ze dat ze een vrouw had gevraagd op de jongen te letten. In een derde versie van het verhaal ging het om een vrouw en twee mannen, van wie er één gedreigd had met een mes vooraleer hij de jongen meenam.

Timothy verdween in 1991 — © Middlesex County Prosecutor

Pas een jaar later werd het lichaam van Timothy ontdekt in een nabijgelegen moerassig gebied, in de buurt van een kantoorgebouw waar Lodzinski zelf ooit had gewerkt. Zijn doodsoorzaak kon niet vastgesteld worden omdat het lichaam al in verre staat van ontbinding was.

Blauw deken

Pas in de zomer van 2014 werd Lodzinski aangeklaagd voor de dood van haar zoon – die toen 29 zou geweest zijn. Tegen die tijd woonde de vrouw in Port St. Lucie, Florida, en had ze nog twee andere kinderen. De reden voor de plotse aanklacht was een nieuw spoor in de zaak. Een voormalige babysitter van de jongen had een blauw deken geïdentificeerd dat bij zijn lichaam was gevonden en herkend werd als afkomstig van het huis van de moeder en de jongen.

“Ze dumpte zijn lichaam in een kreek als een stuk afval, maar ze liet een veelzeggende aanwijzing achter, een deken”, klonk het bij de aanklagers. Lodzinski was volgens hen een moeder die worstelde en zich belast voelde door haar zoon. Ze voerden aan dat het bewijsmateriaal en haar tegenstrijdige antwoorden tijdens de eerste ondervragingen, voldoende was om schuld boven redelijke twijfel te bewijzen. Ze werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 jaar.

De veroordeling van Lodzinski werd in 2019 bevestigd door een Hof van Beroep en in mei van dit jaar opnieuw door een zeer verdeeld hooggerechtshof. Niet veel later stemde het Hoogste Gerechtshof van de staat stemde ermee in om de zaak in oktober opnieuw te behandelen nadat het had toegegeven dat het een procedurefout had gemaakt door uitspraak te doen over een beslissing van het Hof van Beroep die een onjuiste rechtsnorm had toegepast.

Verworpen

Dinsdag kwam de hoogste rechtbank van New Jersey tot een besluit. Ze verwierp de veroordeling van de moeder voor de dood van haar 5-jarige zoon. Er zou dan toch onvoldoende bewijs geleverd zijn om aan te tonen dat de dood van de jongen met opzet was veroorzaakt. Als gevolg van deze uitspraak kan Lodzinski niet opnieuw worden berecht in de zaak.

“Na het geheel van het bewijsmateriaal te hebben bekeken en de staat het voordeel van de twijfel te hebben gegeven na al de getuigenissen en conclusies die zijn getrokken, kon geen redelijke jury zonder redelijke twijfel vaststellen dat Lodzinski doelbewust of bewust de dood van Timothy heeft veroorzaakt”, zei de rechter. “Zelfs als het bewijs suggereerde dat Timothy niet door een ongeluk stierf, werd er geen getuigenis of bewijs aangeboden om te onderscheiden of Timothy stierf door de nalatige, roekeloze, doelbewuste of wetende handelingen van een persoon, zelfs als die persoon Lodzinski was.”

© AP

“Dit is een geweldige dag voor de rechtsstaat en voor de stelling dat veroordelingen gebaseerd moeten zijn op bewijs, niet op speculatie of emotie”, zei Lodzinski’s advocaat, Gerald Krovatin. “Michelle is iedereen die haar tijdens deze lange beproeving heeft bijgestaan ​​enorm dankbaar.”

De broer van Lodzinksi denkt er echter anders over. “Wat er vandaag gebeurde, was het resultaat van enkele juridische manoeuvres en het gebruik van een zelden gebruikte regel om een ​​bepaalde uitkomst te verzekeren, het is geenszins een verklaring van haar onschuld. De rechters geloven dat ze een groot onrecht hebben rechtgezet, maar het enige wat ze deden was de gerechtigheid van een kleine jongen beroven.”