3000ste driepunter voor Stephen Curry, maar Golden State Warriors gaan in slot onderuit

De Golden State Warriors, koploper in het oosten, speelden zonder sterspeler Draymond Green erg wisselvallig en leden hun derde thuisnederlaag van het seizoen.

Stephen Curry kwam slechts tot 23 punten, bezoeker Nikola Jokic maakte indruk met 22 punten en 18 rebounds. Will Barton was met 21 punten ook belangrijk voor het team van Michael Malone. Curry passeerde tijdens het duel als eerste NBA-speler de kaap van de 3.000 driepunters, maar dat was een magere troost.

LeBron James heeft opnieuw zijn waarde bewezen voor de LA Lakers. De 36-jarige Amerikaan noteerde in de met 132-123 gewonnen wedstrijd tegen de Houston Rockets voor de derde keer dit seizoen een ‘triple-double’.

James eindigde het duel met 32 punten, 11 rebounds en 11 assists. Ploeggenoot Russell Westbrook noteerde 24 punten, 12 rebounds en 10 assists en zorgde zo alweer voor zijn zevende ‘triple-double’ van het huidige seizoen.

Voor de Lakers was een overwinning welkom. De vijf vorige duels in de NBA werden allemaal verloren. De Lakers zijn zevende in het westen, Houston is vijftiende en laatste. (belga)