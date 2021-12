Wielerbond wil weer publiek bij veldrijden: “Bekijken of we naar Raad van State stappen”

Wout van Aert vierde in Heusden Zolder zijn vijfde opeenvolgende zege zonder publiek. Als het van de voorzitter van de Belgische Wielerbond Tom Van Damme afhangt, komt daar straks verandering in. — © BELGA

Het arrest van de Raad van State om de sluiting van de cultuursector terug te draaien, heeft de wielerbond geïnspireerd. Voorzitter Tom Van Damme roept het Overlegcomité op om het publieksverbod in het veldrijden te herbekijken. “Onze juristen zijn aan het bekijken of we naar de Raad van State stappen als dat nodig is”, zei hij op Radio 1.

Het verbod op publiek treft het veldrijden hard. In navolging van de heropening van de cultuursector, vraagt de Belgische wielerbond om ook weer (beperkt) publiek toe te laten bij veldritten.

“We hebben met interesse gezien wat er beslist is voor de cultuursector”, aldus voorzitter Tom Van Damme in De Ochtend op Radio 1. “Onze juristen zijn aan het bekijken of we naar de Raad van State stappen als dat nodig is.”

Van Damme wil in eerste instantie druk zetten op het Overlegcomité, dat vandaag digitaal overleg pleegt. “We vragen dat de maatregelen herbekeken worden: kijken wat er teruggedraaid kan worden ofwel moet men met duidelijke argumenten komen. Er zou moeten gewerkt kunnen worden met een maximum aantal toeschouwers van 5.000.”