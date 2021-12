Eindelijk op beeld: de valpartij van Mathieu van der Poel in Heusden-Zolder

Was Mathieu van der Poel nu gevallen of niet? Over het antwoord op die vraag bestond maandag, na zijn opgave in de cross van Heusden-Zolder, wat onduidelijkheid. Volgens Alpecin-Fenix was het “duidelijk” dat de wereldkampioen tegen de grond was gegaan door het vuil op zijn rug. Beelden van die valpartij waren er niet. Tot nu...