VS rouwt om overlijden van legendarische NFL-coach en verslaggever John Madden

Madden had een levendige en volkse persoonlijkheid, die hem immens populair maakte in de VS. — © AFP

John Madden, de voormalige coach van de Americanfootballploeg Oakland Raiders en in de Verenigde Staten een bekende sportverslaggever, is op 85-jarige leeftijd onverwacht overleden. Madden won in 1977 de Super Bowl met de Raiders. Hij werkte als NFL-verslaggever voor de vier grootste Amerikaanse tv-stations en er werd een videospelreeks naar hem genoemd ‘Madden NFL’.

The New York Times noemt Madden “een van de meer herkenbare ambassadeurs” van de sport. Volgens de Amerikaanse krant bereikte Madden miljoenen mensen en verschillende generaties met zijn verslaggeving en de videogame die zijn naam droeg. Madden had een levendige verslagstijl en gebruikte woorden als “Boom!”, “Wham!” of “Doink!” Hij was een liefhebber van Telestrator, een programma om te tekenen op televisiebeelden waarmee hij tactische analyses bevattelijk maakte.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Madden coachte de Oakland Raiders van 1969 tot 1978. Hij loodste de Americanfootballploeg naar een overwinning in de Super Bowl van 1977.

“We kennen hem allemaal als de Hall of Fame-coach van de Oakland Raiders en als verslaggever die voor elk groot televisienetwerk gewerkt heeft, maar bovenal was hij een toegewijde echtgenoot, vader en grootvader”, liet Roger Goodell, algemeen directeur van de NFL, optekenen in een verklaring. Madden werd 85 jaar oud. (belga)