DuckDuckGo, de anti-Google, kende een boerenjaar en is bijna met de helft gegroeid

Het was een jaar waar (opnieuw) noodgedwongen veel van onze activiteiten online plaatsvonden, maar kennelijk geven internetgebruikers almaar meer om hun online privacy en data. Zoekmachine DuckDuckGo kende in 2021 liefst 34 miljard zoekopdrachten, een stijging met 46 procent in vergelijking met het jaar daarvoor.

DuckDuckGo respecteert naar eigen zeggen de privacy van haar gebruikers in tegenstelling tot grote concurrent Google. Zo worden geen data bijgehouden over gebruikers en hun zoekopdrachten. Als je op de zoekmachine zoekt op ‘fornuis’, zal je rond je zoekresultaten advertenties zien voor fornuizen, potten en pannen en andere toebehoren, maar eens je verder surft, volgen die advertenties je niet.

De troon van Google wankelt echter niet. Met een marktaandeel van 87 procent is het nog steeds veruit de grootste en meest gebruikte zoekmachine op aarde.(adm)