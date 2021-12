1 op 4 zelfstandige kinderopvangers wil stoppen

Ondanks de grote vraag naar kinderopvangplaatsen denkt een kwart van de zelfstandige ondernemers in de kinderopvang (23 procent) eraan zijn activiteiten af te bouwen of volledig te stoppen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Stichting Innovatie & Arbeid bij de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Het zou een stevige knauw zijn in het aanbod: meer dan een derde van de Vlaamse kinderopvangplaatsen wordt namelijk verzorgd door zelfstandige ondernemers.

Uit de enquête blijkt dat ondernemers bewust voor de kinderopvang kiezen. 65 procent van de bevraagden is tevreden over die keuze. Dat is significant lager dan de 75 procent tevredenheid bij zelfstandige ondernemers in het algemeen. De financiële onzekerheid blijft voor de meeste zelfstandige ondernemers een struikelblok. Daarnaast geven ondernemers ook aan onvoldoende gesteund te worden door organisaties zoals Agentschap Opgroeien, het vroegere Kind & Gezin. (nba)