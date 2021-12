Regering overstag na bolwassing van Raad van State: theaters en cinema’s toch open

Wat dagenlang niet kon, is gisteren op enkele uren tijd dan toch gebeurd. Theaters en bioscopen mogen dan toch weer open. De politieke pirouette kwam er na een verrassend arrest van de Raad van State, dat de sluiting van de cultuursector terugdraaide. Een bolwassing voor de Wetstraat, die in een reactie in een mum van tijd toch overstag ging. Het kernkabinet nam dinsdagavond de beslissing en wellicht vandaag al zet een elektronisch Overlegcomité daarvoor het licht op groen.