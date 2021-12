Leicester, met titularis Castagne en invaller Tielemans, smeert Liverpool tweede nederlaag van het seizoen aan

Youri Tielemans kende afgelopen zondag een moeilijke wedstrijd tegen Manchester City en moest mede daardoor op de bank beginnen, Timothy Castagne stond wel in de basis bij Leicester. Liverpool begon aardig aan de wedstrijd en kreeg na een kwartier de kans om op voorsprong te komen met een penalty. Normaal gezien een koud kunstje voor Mo Salah, maar deze keer trof hij de lat.

Na de rust kregen we hetzelfde spelbeeld met een dominant Liverpool, al werden de tegenprikken van Leicester wel gevaarlijker. Op het uur kon Ademola Lookman, die vijf minuten eerder samen met Youri Tielemans ingevallen was, op de counter het openingsdoelpunt maken. Een lesje in efficiëntie voor The Reds, want Leicester had daarvoor nog geen enkele keer tussen de palen getrapt.

Na het doelpunt speelde Leicester de wedstrijd volwassen uit. Liverpool bleef breien, maar kwam moeilijk aan echte kansen. De organisatie van The Foxes stond als een huis. Liverpool kwam niet meer tot scoren en moet nu al zes punten achtervolgen op leider Manchester City.