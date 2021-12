Franse superster Kylian Mbappé vertrekt deze winter niet bij PSG: “Dat staat 100% vast”

De 23-jarige Mbappé heeft een aflopend contract in Parijs en PSG kan nog een transfersom voor hem vangen als hij tijdens de winterstop vertrekt. “Maar ik vertrek niet in januari”, stelde de snelle aanvaller duidelijk. “Ik ga het seizoen afsluiten bij PSG en wil alles geven in de strijd om de eindwinst in de Champions League, de landstitel en de Franse beker. Ik doe dat voor de fans. Ze verdienen dat.” Op de vraag of hij volgend seizoen bij Real speelt, schiet Mbappé in de lach. “Dit is niet het moment om te praten over mijn toekomst.”

© AFP

PSG en Real Madrid ontmoeten elkaar op 15 februari en 9 maart in de achtste finales van de Champions League. “Het enige waar ik aan denk is om van ze te winnen”, verklaarde Mbappé. “We willen die stap zetten om dit keer de Champions League te winnen. We hebben er het team voor en we zijn er klaar voor. Het wordt het belangrijkste moment van het seizoen. Twee jaar geleden hebben we ook de finale gehaald, vorig jaar was de halve finale ons eindstation. We willen de Champions League dit seizoen echt winnen.”

Mbappé wilde voor aanvang van het seizoen graag naar Real Madrid vertrekken. “Ik was toen eerlijk”, zei hij. “Ik zei wat op mijn hart lag. Maar ik ben blij dat ik ben gebleven. Ik heb helemaal geen spijt. Parijs is mijn stad. Ik ben er geboren en opgegroeid en ik ben een Fransman. En het is ook leuk om met Lionel Messi en de andere jongens te spelen. Het is een droom om hem elke dag te zien en met hem samen te spelen. Het is een geweldig moment in de geschiedenis van het voetbal dat Lionel Messi momenteel in Parijs speelt. Daar moeten we van genieten. Ik leer ook veel van hem. We passen ons spel aan aan hem, dat is normaal. Het is makkelijk om met hem samen te spelen. Hij geeft je de bal op een perfecte manier.”

(belga)