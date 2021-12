Vorige week werden de eerste drie figuren onthuld, nu is de line-up van The masked singer compleet. Het raden kan weer beginnen. — © Shutterstock / IM_VISUALS

De line-up voor het tweede seizoen van The masked singer is compleet. Nadat vorige week Edelhert, Papegaai en de Robots uit de schaduw traden, onthult VTM nu de vijf andere figuren die hun opwachting zullen maken in de zangwedstrijd. Welke BV’s schuilen er achter de maskers van Miss Poes, Roos, Cycloop, Radijsje en Ridder? Over twee weken kan het raden beginnen.