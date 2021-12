Sneeuwstorm in Californië legt verkeer in bergregio lam

In de Sierra Nevada, een bergregio in het Amerikaanse Californië, heeft de hevige sneeuwval het verkeer voor een groot deel lamgelegd. Zo bleef een snelweg van Californië naar de naburige staat Nevada dinsdag voor de derde dag op rij grotendeels afgesloten.

Nadat er op 24 uur tijd meer dan 21 centimeter nieuwe sneeuw was gevallen, is het sneeuwtapijt aan het meetstation van de Berkeley-universiteit in de Sierra Nevada nu aangegroeid tot een dikte van zo’n vijf meter. Volgens meteorologen gaat het om de op twee na zwaarste sneeuwval op één maand tijd op die plek sinds 1970. De autoriteiten hebben een winterstormwaarschuwing uitgevaardigd voor de regio. Door de zware sneeuwval zijn er ook bomen en elektriciteitspalen omgevallen. Tienduizenden mensen in Noord-Californië zaten tijdelijk zonder stroom en internet.

Na een droge zomer en de aanhoudende droogteproblemen in het westen van de VS geldt de hevige sneeuwval echter ook als een goede zaak voor het aanvullen van de watervoorraden.