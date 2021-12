Chelsea is Ben Chilwell voor de rest van het seizoen kwijt

Chelsea zal het de rest van het seizoen zonder linksachter Ben Chilwell moeten doen. De Blues bevestigden dinsdag het nieuws, dat eerder al in verschillende Engelse media verscheen. De Engelse international blesseerde zich eind november in de 4-0-zege in de groepsfase van de Champions League tegen Juventus aan de knie en moet geopereerd worden.

Chilwell liep in de wedstrijd schade aan de voorste kruisband op. Chelsea hoopte de verdediger met een conservatieve behandeling en een rustperiode van zes weken opnieuw klaar te stomen, maar dat bleek voorbarig. Hij zal later deze week geopereerd worden.

Momenteel neemt de Spanjaard Marcos Alonso de plaats op linksachter van Chilwell in, maar de kans is groot dat coach Thomas Tuchel in de wintermercato op zoek gaat naar versterking. De voorbije weken speelden ook Callum Hudson-Odoi, Saul Niguez en Christian Pulisic al op de positie, allen zonder veel succes.

De 25-jarige Chilwell was dit seizoen in de Premier League goed voor drie goals en één assist in zes duels.

(belga)